IŞİD SALDIRDI! ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ !
İntihar bombacıları, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin çoğunlukta olduğu Sadr semtinde motorsikletlerle kalabalığın arasına daldı.
Üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettiren saldırganlar en az 24 kişinin ölümüne 60 kişinin de yaralanmasına sevep oldu. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.
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