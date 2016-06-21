IŞİD RAKKA'DA KARŞI SALDIRI BAŞLATTI
Terör örgütü IŞİD Suriye'nin kuzey eyaleti Rakka'da başlattığı karşı saldırıda bir bölgeyi tekrardan kontrolüne geçirdi.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Grubu SOHR'nin son bildirimine göre İŞİD son bir gün içinde, başlattığı saldırılarda Suriye Ordusu'na mensup 40 askeri de öldürdü.
Son zamanlarda IŞİD koalisyon güçlerinin başlattığı saldırılar sonucu elinde tuttuğu üç kentte sıkışmış durumda. Koalisyon güçleri Suriye'nin Rakka, Irak'ta Felluce, Libya'da da Sirte kentinin terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi için saldırılarını yoğunlaştırmıştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar