

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Grubu SOHR'nin son bildirimine göre İŞİD son bir gün içinde, başlattığı saldırılarda Suriye Ordusu'na mensup 40 askeri de öldürdü.







Son zamanlarda IŞİD koalisyon güçlerinin başlattığı saldırılar sonucu elinde tuttuğu üç kentte sıkışmış durumda. Koalisyon güçleri Suriye'nin Rakka, Irak'ta Felluce, Libya'da da Sirte kentinin terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi için saldırılarını yoğunlaştırmıştı.