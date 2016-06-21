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ışid rakka'da karşı saldırı başlattı

IŞİD RAKKA'DA KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

Terör örgütü IŞİD Suriye'nin kuzey eyaleti Rakka'da başlattığı karşı saldırıda bir bölgeyi tekrardan kontrolüne geçirdi.

Tarih : 21 Haziran 2016, 11:45
Puan Ver : Işid Rakka'da Karşı Saldırı Başlattı(6/10)7


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Grubu SOHR'nin son bildirimine göre İŞİD son bir gün içinde, başlattığı saldırılarda  Suriye Ordusu'na mensup 40 askeri de öldürdü.



Son zamanlarda IŞİD koalisyon güçlerinin başlattığı saldırılar sonucu elinde tuttuğu üç kentte sıkışmış durumda. Koalisyon güçleri Suriye'nin Rakka, Irak'ta Felluce, Libya'da da Sirte kentinin terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi için saldırılarını yoğunlaştırmıştı.








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