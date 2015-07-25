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ışid pyd mevzilerini bombaladı

IŞİD PYD MEVZİLERİNİ BOMBALADI

Terör örgütü IŞİD, Telabyat'taki PYD mevzilerini havan mermisiyle vurdu. Telabyat'ın batısında PYD ile IŞİD arasında çatışma devam ediyor.

Tarih : 25 Temmuz 2015, 17:08
Puan Ver : Işid Pyd Mevzilerini Bombaladı(10/10)8


Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyat'taki PYD mevzileri bugün öğle saatlerine doğru IŞİD tarafından havan mermisiyle dört kez vuruldu. Havan mermilerinin mevzileri vurulması Akçakale ilçesinden de duyuldu.



Telabyat ilçesini elinde tutan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, dün itibarıyla olası saldırıya karşı, Telabyat'tın batısında mevzi kazdı. Bugün bu mevziler IŞİD terör örgütü tarafından havan mermisiyle vuruldu. Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Telabyat'ın batısında dumanların yükseldiği gözlemlendi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, şu anda Telabyat'ın batısındaki Aynalisa tarafında IŞİD ile PYD arasında çatışma yaşandığı dile getirildi.



Diğer taraftan, Akçakale sınır kapısında sessizliğin devam ettiği gözlemlenirken, sınırda askeri araçların konuşlandığı görüldü. Suriye Telabyat sınır kapısı sahasında PYD ile ÖSO flamalarının yan yana asılı durduğu görüldü.








Etiketler: Işid  Pyd  Mevzilerini  Bombaladı    haber

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