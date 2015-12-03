

IŞİD bugüne kadar ilk kez bir Rus vatandaşının infaz görüntülerini yayınladı. Aynı zamanda görüntüler “Cihatçı John” olarak bilinen Muhammed Emvazi'nin geçen ay öldürülmesinden beri yayınlanan ilk infaz görüntüleri niteliğini taşıyor. Görüntülere göre, IŞİD militanı olan ve anadili gibi Rusça konuşmasından bu ülke vatandaşı olduğu anlaşılan bir kişi, elindeki bıçakla casus olduğu iddia edilen Çeçen'in arkasında durarak bir süre Putin yönetimini tehdit etti. Militan daha sonra Moskova hesabına, bu ülkeden gelen IŞİD militanları hakkında bilgi toplayarak FSB'ye aktardığı ileri sürülen 24 yaşındaki Magomid'in kafasını kesti.



