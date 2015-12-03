O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

IŞİD PUTİN'İ TEHDİT ETTİ!


IŞİD PUTİN'İ TEHDİT ETTİ!
Tarih : 03 Aralık 2015, 11:45
Puan Ver : Işid Putin'i Tehdit Etti!(10/10)10


IŞİD bugüne kadar ilk kez bir Rus vatandaşının infaz görüntülerini yayınladı. Aynı zamanda görüntüler “Cihatçı John” olarak bilinen Muhammed Emvazi'nin geçen ay öldürülmesinden beri yayınlanan ilk infaz görüntüleri niteliğini taşıyor. Görüntülere göre, IŞİD militanı olan ve anadili gibi Rusça konuşmasından bu ülke vatandaşı olduğu anlaşılan bir kişi, elindeki bıçakla casus olduğu iddia edilen Çeçen'in arkasında durarak bir süre Putin yönetimini tehdit etti. Militan daha sonra Moskova hesabına, bu ülkeden gelen IŞİD militanları hakkında bilgi toplayarak FSB'ye aktardığı ileri sürülen 24 yaşındaki Magomid'in kafasını kesti.

 








Etiketler: Işid  Putin  İ  Tehdit  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER