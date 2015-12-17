

Times gazetesindeyse IŞİD'in Afganistan'da ilerleme kaydettiği ve ülkede ikmal yollarını ele geçirmeye başladığı ifade ediliyor.







Haber özetle şöyle:







"IŞİD Afganistan'da sanıldığından daha hızlı büyüyor. Taliban ve hükümet arasındaki gerilimden faydalanan IŞİD, Afganistan'da yeni güç merkezleri oluşturmaya başladı.







"Örgütün, Afganistan'ı Batı ülkelerinde düzenlenecek saldırıların planlama üssü olarak kullanmasından endişe ediliyor.







"Son haftalarda Taliban'dan ayrılıp IŞİD'e geçişlerin hızla arttığı ve Pakistan'da hükümetin radikal İslamcı militanlara yönelik operasyonlarından jkaçanların da Afganistan'daki IŞİD oluşumuna katıldığı ifade ediliyor."