

Antalya Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 zanlının sorgusu tamamlandı.







Zanlılardan dokuzu polisteki sorgularının ardından serbest bırakılırken 11 kişi de adliyeye sevk edildi. Aralarında iki Rusya vatandaşının da bulunduğu 11 kişiyse tutuklama talebiyle gönderildiği mahkemece serbest bırakıldı.







Antalya'da 15-16 Kasım tarihlerinde düzenlencek G20 zirvesi öncesi medyaya yansımasını önlemek amacıyla söz konusu operasyonla ilgili olarak ‘gizlilik kararı' alındığı ortaya çıkmıştı.