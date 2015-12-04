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ışid o cinayeti üstlenip türkiye'yi tehdit etti

IŞİD O CİNAYETİ ÜSTLENİP TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

IŞİD, Türkçe yayınladığı dergisinin son sayısında Kahramanmaraş'taki öğretmen cinayetini üstlenip Türkiye'yi açıkça tehdit etti.

Tarih : 04 Aralık 2015, 10:19
Puan Ver : Işid O Cinayeti Üstlenip Türkiye'yi Tehdit Etti(7/10)8


Propagandalarını geniş kitlelere ulaştırmak için medyayı da etkin biçimde kullanan IŞİD, Türkçe olarak yayınladığı Konstantiniyye dergisinin yeni sayısında Türkiye'ye yönelik tehditlerde bulundu. Derginin önsözünde, şu ifadelere yer verildi: Hava operasyonuna katılan Türkiye'ye IŞİD'den tehdit: Sürüleceksiniz "İslam Devleti'yle savaşan hiçbir kavmin iflah olmadığını ve olmayacağını ayrıca belirtmek isteriz. Özellikle Türkiye gibi komşularımızın bize yakın olmaları hasebiyle bu savaştan daha çok zarar görebileceğini ayrıca belirtmek isteriz. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir, zulüm de karşılıksız değildir." Türkiye'nin, üslerini koalisyon güçlerine açmasını da sert sözlerle eleştiren IŞİD, 'mültecilerin hapsedildiğini ve ülkelerine geri yollandığını' iddia ederek, 'suçlar karşılıksız kalmayacak' ifadelerini kullandı.



KAHRAMANMARAŞ'TAKİ ÖĞRETMEN CİNAYETİNİ ÜSTLENDİ



Kahramanmaraş'ta öldürülen Şuca Gannum adlı Suriye asıllı öğretmenin İslam Devleti'ne zarar verdiği gerekçesiyle öldürüldüğünü de açıklayan örgüt, ayrıca gazeteci ve yazarları da şu şekilde tehdit etti: "İslam devleti aleyhine pervasızca haber yapan, her türlü iftirayı atmaktan çekinmeyen, elleri ve dilleriyle İslam devletine karşı savaş açanları aynı akıbet beklemektedir. Bu, diğerleri için sadece uyarı niteliğindedir. Diğerlerinin bundan ibret alacağını umuyoruz."








Etiketler: Işid  O  Cinayeti  Üstlenip  Türkiye  Yi  Tehdit  Etti    haber

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