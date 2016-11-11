IŞİD MUSUL'DA ONLARCA SİVİLİ ELEKTRİK DİREKLERİNE ASTI!
Birleşmiş Milletler, terör örgütü IŞİD'in hainlik ve işbirliğiyle suçladığı sivilleri Musul'da idam ettiğini duyurdu. Uluslararası ajansların son dakika olarak geçtiği BM açıklamasına göre, IŞİD ayrıca bir kişinin cep telefonu kullanması üzerine 20 sivili vurdu.
Musul'un kenarındaki Karama mahallesinde ise öldürülen IŞİD militanlarının cesetleri iplere bağlanarak sürüklendi ve toprağa gömüldü.
kaynak:milliyet
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