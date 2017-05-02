Terör örgütü IŞİD Suriye-Irak sınırında mülteci kampına saldırdı. En az beş intihar bombacısının kendini patlattığı saldırıda en az 24 kişi hayatını kaybetti.



İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken, Suriye rejimine yakın Sana haber ajansı, bir ölü olduğunu aktardı.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden, Rami Abdül Rahman, "Haseke'de Iraklı mülteciler ve yerinden edilmiş Suriyelilerin yaşadığı kampın içinde ve dışında en az beş intihar bombacısı kendilerini patlattı" dedi.



Haseke yakınlarında gerçekleşen saldırı sonrası bölgede IŞİD'le mücadele eden ve çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) ile ağır çatışmalar yaşandı. Hayatını kaybedenler arasında YPG militanlarının da olduğu belirtiliyor.



ABD'nin desteklediği SDF, IŞİD'in kalesi Rakka'dan çıkarılması için bir süredir mücadelesini yoğunlaştırdığı biliniyor.







kaynak:milliyet