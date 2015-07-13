

İki yıl önce IŞİD'e katılan İngiliz rapçı Abdülmacit Abdülbari örgütten ayrıldı.







İngiliz Independent gazetesi IŞİD'in Tel Abyad'dan çekildiği sırada İngiliz rapçı Abdülbari'nin mülteci kılığına girip Türkiye'ye kaçtığını yazdı.







Bir zamanlar "Cihatçi John" olduğundan şüphenilen Abdülbari'nin İngiliz güvenlik güçleri ve IŞİD militanları tarafından arandığı belirtildi.







Independent'e göre, 2013'te Suriye'ye giden 24 yaşındaki İngiliz rapçı, uluslararası koalisyonun hava operasyonları ve savaş bölgesindeki yaşam şartları nedeniyle son dönemde IŞİD'le bağlarını koparıp Türkiye'ye kaçan onlarca İngiliz'den biri oldu.