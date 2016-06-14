









Fransa'nın başkenti Paris'in kuzeybatısında gece geç saatlerde yaşanan rehine krizinde bir polis ve eşi öldürüldü.







Paris'in kuzeybatısındaki Magnanville adlı banliyöde yaşanan olayda iş çıkışı evine dönen polis memuru, oturduğu binanın önünde uğradığı saldırıda birçok bıçak darbesi alarak öldürüldü. Saldırgan, polis memurunu öldürdükten sonra binaya girerek polis memurunun eşi ve çocuklarını rehin aldı. "Raid" adlı Fransız özel polis ekibinin bölgeye sevk edilmesinin ardından bina tamamen kuşatıldı.







Polisle saldırgan arasındaki pazarlığın sonuç vermemesi üzerine özel ekip, rehinelerin bulunduğu eve baskın düzenledi. Operasyonda saldırgan öldürülürken, polis memurunun eşinin de saldırgan tarafından öldürüldüğü, sadece çocuklarının sağ kurtarıldığı bildirildi.







Yetkililerce kimliği henüz açıklanmayan saldırganın, Fransız medyasında yansıyan iddialara göre, ölen polis memurunun komşusu ve savaş gazisi olma ihtimali bulunuyor. Fransa İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Pierre-Henri Brandet, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaları doğrulamazken, saldırının arkasında yatan nedenlerin de henüz belli olmadığına dikkati çekti.







İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, operasyon sonrası yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınarken, ölen polis memurunun çalıştığı karakola çarşamba günü ziyarette bulunacağını kaydetti. Açıklamada, polis memurunun ölen eşinin de İçişleri Bakanlığında memur olarak çalıştığı bilgisi verildi.







Terör örgütü IŞİD'e yakınlığıyla bilinen Amaq haber ajansı, saldırının örgütün bir üyesi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.







Reuters'ın haberine göre polis yetkilileri 25 yaşındaki saldırganın, 2013'te İslamcı militanların Pakistan'a gitmesine yardım etmesinden dolayı 3 yıl hapis cezası yemesinin ardından, güvenlik güçleri ve terörle mücadele servisinin takibine alınmiş olduğunu kaydetti.







Öte yandan hükümet sözcüsü Stephan Le Foll da RTL radyosuna yaptığı açıklamada, olayın bir 'terör saldırısı' olduğunu ifade etti.







