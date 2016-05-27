Halep'in kuzey kırsalında, muhaliflerin elinde kalan Azez'den sonraki ikinci büyük kasaba Mare, IŞİD tarafından kuşatıldı. Türkiye sınırına 18 kilometre olan kentin kuzeyi, güneyi ve doğusu IŞİD, batısı ise YPG kuşatması altında.



Rakka'nın kuzey kırsalında YPG'nin saldırısı altındaki IŞİD, Halep'in kuzey kırsalında muhaliflerin elindeki bazı bölgeleri ele geçirdi. Mare'nin kuzeyinde bulunan Azez yolu üzerindeki Kelcibrin ve Kefer Kelbin köyleri de IŞİD'in kontrolüne girdi. Böylelikle daha önce doğu ve güney yönlerinden IŞİD tarafından kuşatılan Mare kasabası dış dünyayla tek bağlantısı olan Azez yolunu da kaybederek tam bir kuşatma altına girdi.







Al Jazeera'nin Halep'te bulunan muhabiri Emir Abbad, IŞİD'in Öncüpınar sınır kapısına yaklaşık 3 kilometre, Azez'i sınır kapısına bağlayan yolun ise 1 kilometre uzağında olduğunu aktarıyor. Son çatışmalarda 14 muhalif savaşçı öldü.







Mare'nin batısı da YPG'nin kuşatması altında.