Eşi geçtiğimiz aylarda IŞİD tarafından öldürülen Amerikalı bir kadın, bu olay yüzünden suçladığı Twitter'a dava açtı. Sosyal medya devi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.



Eşi geçtiğimiz aylarda IŞİD tarafından öldürülen Amerikalı bir kadın, bu olay yüzünden suçladığı Twitter'a dava açtı. Sosyal medya devi ciddi suçlamalarla karşı karşıya.



ABD'nin güvenlik gücü olarak çalıştırdığı özel sektör çalışanlarından biri olan Lloyd Fields, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Ürdün'de öldürülmüştü. Polis karakoluna silah sokmayı başaran bir saldırgan tarafından öldürülen Fields'ın cinayetini, terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Yaşanan bu olayla sosyal medya devi Twitter arasında bir bağ kurmakta zorlanabilirsiniz. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD'de açılan bir dava, Twitter‘ın bir anda kendisini hiç beklemediği bir konumda bulmasına neden oldu.



Lloyd Fields'in eşi Tamara Fields, kocasının ölümünden sorumlu tuttuğu Twitter'a dava açtı. Fields, Twitter'ı IŞİD terör örgütüne rahat bir şekilde propaganda yapabilecekleri bir ortam hazırlamakla suçluyor. Twitter'ın denetimsiz bir propaganda aracı olarak suça teşvik ettiğini iddia eden Fields, bu nedenle sosyal medya devinden tazminat istiyor. Fields, IŞİD'in yükselişinden de sosyal medyayı sorumlu otuyor.



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