

Bölge sakinleri ve yetkililerden elde edilen bilgilere göre önceki gece YPG kıyafetleri giyerek kendilerini kamufle eden bir grup IŞİD militanı kentin yüksek kesimindeki Miştenur Tepesi'ne kadar ulaşmayı başardı. İddiaya göre tepeye konuşlanan militanlardan bir kısmı gece karanlığından faydalanarak dış mahallelerdeki binalara sızdı. Bir kısmı ise Cerablus tarafından Türkiye sınırına doğru giderek saat 05.08'de Kobani tarafındaki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda bombalı araç patlattı. Patlamanın şoku sürerken sınır kapısından yaklaşık 250 metre içeriye, Kobani'ye doğru giden bir canlı bomba da 3-4 dakika sonra Qada Azadi'de (Özgürlük Meydanı) üzerinde bulunan bombaları patlattı. IŞİD'in daha önceki kuşatmasında giremediği Kani Mürşidi (Mürşidin Çeşmesi) Mahallesi'nden de yaklaşık bir saat sonra bir patlama sesi daha geldi.