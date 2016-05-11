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ışid keskin nişancısı füzeyle böyle öldürüldü

IŞİD KESKİN NİŞANCISI FÜZEYLE BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin Deyrizor kentinde yıkıntılar arasında gizlenerek Suriye askerlerini öldüren bir IŞİD keskin nişancısı, yerinin tespit edilmesinin ardından füzeyle vuruldu.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:20
Puan Ver : Işid Keskin Nişancısı Füzeyle Böyle Öldürüldü(5/10)6


O anlar bir Suriye askerinin kamerasına yansıdı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; terör örgütü IŞİD'e mensup keskin nişancı, yıkılan bir binanın molozları arasında saklanırken görülüyor.



Yeri tespit edilir edilmez de "yerden yere" füzeyle vuruluyor.



Dramatik videoaya ise bina binaya çarpan ve dev bir ateş topu halinde patlayan bir füze yansıyor.








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