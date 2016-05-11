

O anlar bir Suriye askerinin kamerasına yansıdı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; terör örgütü IŞİD'e mensup keskin nişancı, yıkılan bir binanın molozları arasında saklanırken görülüyor.







Yeri tespit edilir edilmez de "yerden yere" füzeyle vuruluyor.







Dramatik videoaya ise bina binaya çarpan ve dev bir ateş topu halinde patlayan bir füze yansıyor.