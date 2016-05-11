IŞİD KESKİN NİŞANCISI FÜZEYLE BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Suriye'nin Deyrizor kentinde yıkıntılar arasında gizlenerek Suriye askerlerini öldüren bir IŞİD keskin nişancısı, yerinin tespit edilmesinin ardından füzeyle vuruldu.
O anlar bir Suriye askerinin kamerasına yansıdı. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; terör örgütü IŞİD'e mensup keskin nişancı, yıkılan bir binanın molozları arasında saklanırken görülüyor.
Yeri tespit edilir edilmez de "yerden yere" füzeyle vuruluyor.
Dramatik videoaya ise bina binaya çarpan ve dev bir ateş topu halinde patlayan bir füze yansıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar