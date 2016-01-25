IŞİD, KAMIŞLI'DA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEDİ: 5 ÖLÜ, 7 YARALI
Mardin'in Nusaybin ilçesine bitişik olan Suriye'nin Kamışlı şehrinde bomba yüklü motosikletle yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde bir internet kafeye düzenlenen bombalı saldırı sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
AA muhabirinin Kamışlı'daki yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Haseke'ye bağlı Kamışlı'da Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı El-Vasati Mahallesi'nde bir internet kafenin önüne, bomba yerleştirilen motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Rejim güçlerinin kontrolündeki bölgede meydana gelen bombalı saldırıda kafe ve çevresindeki binalarda hasar meydana geldi, yaralılar ilçedeki Selam Hastanesine kaldırıldı. Kamışlı'daki saldırıyı terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirdiği ifade ediliyor.
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