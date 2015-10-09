

Sputnik'in haberine göre MİT, IŞİD'in kaçırdığı 21 yaşındaki Türk asker Serter Taş'ın kurtarılması için, örgütün ‘Türkiye'den sorumlu dış ilişkiler yetkilisiyle' üçüncü kez temasa geçti. Söz konusu temas, Rakka'da telefon olmadığı için anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden birkaç gün önce gerçekleşti. Bu seferki görüşmeye MİT tarafından yüksek düzey bir isim katıldı.



MİT İLGİLİ KURUMLARLA KONUŞUP KARAR VERECEK



MİT, IŞİD'e Taş'ın sağlık durumunu sordu. Örgüt de askerin sağlık durumunun iyi olduğunu, ancak Rusya'nın yoğun bombardımanı nedeniyle güvenlik gerekçesiyle yerini değiştirdiklerini aktardı. Taş'ı bir zarar gelmesin diye tek kişilik koğuşta ve güvenilir bir yerde tuttuklarını belirten IŞİD, Taş'ın sürekli kendisini serbest bırakmalarını istediğini söyledi.



Öte yandan IŞİD Taş'ın serbest bırakılması için takas kararı aldı. Örgüt, askerin serbest bırakılmasına karşılık Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 200 IŞİD üyesinin kendilerine verilmesini istedi ve listeyi sundu. MİT, yetkili kurumlarla yapacağı görüşmeden sonra örgüte cevap verecek.