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ışid, ırak'ta türbeye saldırdı: en az 50 ölü, 65 yaralı !

IŞİD, IRAK'TA TÜRBEYE SALDIRDI: EN AZ 50 ÖLÜ, 65 YARALI !

Irak'ın Selahattin kentinde bulunan Şii türbesine yapılan canlı bomba saldırısında ilk belirlemelere göre en az 50 kişi öldü, 65 de yaralı var.

Tarih : 08 Temmuz 2016, 10:50
Puan Ver : Işid, Irak'ta Türbeye Saldırdı: En Az 50 Ölü, 65 Yaralı !(7/10)5


Emniyet güçleri, teröristlerle silahlı çatışmaya girerek türbenin de havaya uçurulmasını önledi.



Terör örgütü IŞİD, Irak'ın Selahattin iline bağlı Beled ilçesinde bulunan Seyid Muhammed İbn Ali El Hadi'nin Ramazan Bayramı dolasıyla Şii ziyaretçilerle dolu olan türbesine gece yarısı baskın yaptı. 5 intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda gayri



resmi açıklamalara göre 50 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı. 








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