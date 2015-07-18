IŞİD IRAK'TA İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLEDİ !
Irak'ta bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 120 kişinin öldüğü, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bağdat'ın kuzeyinde ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı Han Bani Saad'daki saldırının bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Adını İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD saldırıyı üstlenirken, örgüt adına yapılan açıklamada, bir örgüt üyesinin üç ton patlayıcı yüklü aracı kalabalığın üzerine sürdüğü belirtildi.
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