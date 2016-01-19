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'IŞİD IRAK'TA 3500 KİŞİYİ KÖLESİ YAPTI'


'IŞİD IRAK'TA 3500 KİŞİYİ KÖLESİ YAPTI'
Tarih : 19 Ocak 2016, 14:07
Puan Ver : 'ışid Irak'ta 3500 Kişiyi Kölesi Yaptı'(6/10)6


BM raporunda, köleleştirilen kişilerin büyük kısmının da kadın ve çocuk olduğu ifade ediliyor.



Örgütün kontrol ettiği yerlerde savaş suçu ve insanlık suçu işlediğini ifade eden BM, "Muhtemelen soykırım da yapıyorlar" dedi.



BM İnsan Hakları Konseyi tarafından hazırlanan raporda, köleleştirilen kişilerin büyük ölçüde Ezidi olduğu vurgulanıyor.








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