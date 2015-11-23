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IŞİD İMAJ DEĞİŞTİRİYOR


IŞİD İMAJ DEĞİŞTİRİYOR
Tarih : 23 Kasım 2015, 10:21
Puan Ver : Işid İmaj Değiştiriyor(9/10)11


 İstihbarat raporlarına geçen bilgilere göre örgüt, militanlarının kendilerini tamamen kamufle etmek için dış görünüşlerini değiştirmelerini, gerekirse küpe takıp saçlarını uzatmalarını, yabancı içerikli müzik dinlemelerini, ellerinde moda-sinema ve seyahat gibi yayınlarla gezmelerini, bunun yanında mevsimsel şartlar göz önüne alınarak spor giyinmelerini istedi.

 

Rapora göre örgüt ayrıca, militanlarından şüphe çekmemek ve dikkat dağıtmak için gerekirse eğlence mekanlarına da girip çıkmaları talimatını verdi. Talimatların da örgütün başında bulunan olan Ebu Bekir El Bağdadi'nin en yakın adamları tarafından verildiği belirtildi.








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