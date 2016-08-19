IŞİD İLK KEZ RUSYA'DA BİR SALDIRIYI ÜSTLENDİ!
Moskova yakınlarında bir polis karakoluna düzenlenen iki polisin yaralandığı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenirken, Suriye'deki hava saldırılarının intikamı olduğunu söyledi
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balaşiha kentinde Çarşamba günü polis karakoluna düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.
Reuters'ın haberine göre iki polisin yaralandığı ve iki saldırganın da öldürüldüğü eylem IŞİD tarafından, Rusya'nın Suriye'ye düzenlediği hava saldırılarının bir intikamı olarak açıklandı.
Örgütün propagandasını yapan Amaq haber ajansı, iki saldırganın Rusya'dan intikam almak istediğini açıkladığı bir video yayınladı.
Videoda saldırganların Uthman Mardalov ve Salim İsrailov olduğu aktarıldı.
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