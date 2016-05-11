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ışid ile pyd arasında karşılıklı havan atışları

IŞİD İLE PYD ARASINDA KARŞILIKLI HAVAN ATIŞLARI

Carablus'ta IŞİD ile PYD arasında karşılıklı havan atışları

Tarih : 11 Mayıs 2016, 17:15
Puan Ver : Işid İle Pyd Arasında Karşılıklı Havan Atışları(5/10)4


GAZİANTEP'in Karkamış İlçesi'nin karşısında olan Fırat Nehri'nin ayırdığı Suriye'nin Carablus kentindeki IŞİD militanları ile Kobani kentinin köylerindeki PYD güçleri, birbirlerine havanlarla ateş ederek çatışıyor.

Karkamış'ın karşısındaki Carablus'u kontrolünde bulunduran IŞİD militanları, Fırat Nehri'nin diğer yakasındaki Suriye'nin Kobani kentinin Zormağara Köyü'nde bulunan PYD güçleri, dün gece birbirlerine havanlarla saldırdı.

Halen aralıklarla devam eden çatışmalarda havan mermilerinin düştüğü bölgelerden yükselen dumanlar Karkamış tarafından da görülürken, zaman zaman silah sesleri de duyuluyor. Karkamış ilçe merkezinde de duyulan patlama sesleri tedirginliğe yol açarken, güvenlik güçleri sınır hattındaki önlemlerini artırdı.








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