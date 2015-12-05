

“Batının desteklediği isyancılar IŞİD'e karşı hükümet güçleriyle işbirliği yapar mı” sorusuna Kerry, “Esad'ın geleceğinin ne olduğu veya olmadığı konusunda netlik olması halinde, ‘gitmek' zorunda olduğunun net olmadığını düşünüyorum” yanıtını verdi. Kerry, Esad'ın eninde sonunda iktidardan ayrılacağına dair bir inançları olmazsa, muhaliflerin orduyla işbirliğine gitmesinin “aşırı zor olacağını” düşündüğünü de ekledi.