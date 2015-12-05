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'ışid ile mücadelede esad güçleri ile işbirliği yapılabilir'

'IŞİD İLE MÜCADELEDE ESAD GÜÇLERİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPILABİLİR'

Kıbrıs'taki temaslarının ardından Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geçen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, basın toplantısında “Suriye lideri Beşar Esad iktidarda iken Suriye ordusu ile muhalif grupların, IŞİD'e karşı işbirliği yapabileceğini” söyledi.

Tarih : 05 Aralık 2015, 09:57
Puan Ver : 'ışid İle Mücadelede Esad Güçleri İle İşbirliği Yapılabilir'(5/10)3


“Batının desteklediği isyancılar IŞİD'e karşı hükümet güçleriyle işbirliği yapar mı” sorusuna Kerry, “Esad'ın geleceğinin ne olduğu veya olmadığı konusunda netlik olması halinde, ‘gitmek' zorunda olduğunun net olmadığını düşünüyorum” yanıtını verdi. Kerry, Esad'ın eninde sonunda iktidardan ayrılacağına dair bir inançları olmazsa, muhaliflerin orduyla işbirliğine gitmesinin “aşırı zor olacağını” düşündüğünü de ekledi.








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