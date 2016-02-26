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IŞİD İLE İLGİLİ BÜYÜK İDDİA


IŞİD İLE İLGİLİ BÜYÜK İDDİA
Tarih : 26 Şubat 2016, 12:34
Puan Ver : Işid İle İlgili Büyük İddia(9/10)6


İsviçre'de yayın yapan “Le Matin" gazetesinin haberine göre Avrupa Birliği hesabına Çatışma ve Silahlanma Araştırma ismi altında çalışan (SYR) gurubunun raporuna göre 20 ülkeden 50 büyük firmanın IŞID'a bomba yapması için çeşitli malzemeler sattığını iddia etti.



Bu ülkelerin başında Türkiye ilk sırayı alırken bu ülkeden 13 büyük firmanın bulunduğunu bu firmaların bomba yapımında Kullanılan malzemeleri IŞİD'e sattığını ikinci sırada da Hindistan olduğunu ve bu ülkenin de bomba Yapımında kullanılan ateşleme mekanizması ile yine bomba yapımında kullanılan kabloları sattığı İddiada yer alıyor.



Öte yandan İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan Plan-les-Quates  kartiyesinde Bulunan “Eroelectrnique est montionnie" firmasının da  bomba yapımında kullanılan elektronik Parçaları sattığı belirtiliyor. Ayrıca Fransa, İtalya ve bazı Asya ülkelerin de bulunan firmalarında  Buna benzer malzemeleri IŞID'a sattığı hazırlanan raporda belirtildi.








Etiketler: Işid  İle  İlgili  Büyük  İddia    haber

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