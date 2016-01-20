IŞİD İKİ AY SONRA RESMEN DOĞRULADI!
ABD'nin 12 Kasım'da IŞİD'in kalesi Rakka'ya düzenlediği hava saldırısında infaz görüntüleriyle tanınan “Cihatçı John” lakaplı İngiliz vatandaşı Muhammed Emwazi'yi öldürdüğü yolundaki açıklaması yaklaşık iki ay sonra resmen doğrulandı.
IŞİD, online yayınladığı Dabiq dergisinin son sayısında Cihatçı John'un öldürüldüğünü resmen kabul etti. ABD'nin IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun Sözcüsü Albay Steve Warren, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada “Mantık çerçevesinde Cihatçı John'u öldürdüğümüze eminiz. Ancak doğrulamak zaman alacak” demişti. Warren, Emwazi'nin öldürülmesinin IŞİD'in örgüte üye kazandırma aracı olduğu için önemli olduğunu söyledi.
ABD Savunma Bakanlığı da, Suriye'de IŞİD'e karşı gerçekleştirilen hava saldırılarında, “Cihatçı John” olarak bilinen Kuveyt doğumlu İngiliz vatandaşı Emwazi'nin hedef alındığını duyurmuştu. Ancak Pentagon Sözcüsü de, Emwazi'nin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin ellerinde kesin bir bilgi olmadığını belirtmişti.
Rehineleri kafalarını keserek öldürürken görüldüğü videolarla tanınan Cihatçı John lakaplı, ilk kez geçen yıl ağustos ayında Amerikalı gazeteci James Foley'in öldürüldüğü videoda görülmüş, İngiliz aksanıyla dikkat çekmişti.
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