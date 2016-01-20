

IŞİD, online yayınladığı Dabiq dergisinin son sayısında Cihatçı John'un öldürüldüğünü resmen kabul etti. ABD'nin IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun Sözcüsü Albay Steve Warren, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada “Mantık çerçevesinde Cihatçı John'u öldürdüğümüze eminiz. Ancak doğrulamak zaman alacak” demişti. Warren, Emwazi'nin öldürülmesinin IŞİD'in örgüte üye kazandırma aracı olduğu için önemli olduğunu söyledi.







ABD Savunma Bakanlığı da, Suriye'de IŞİD'e karşı gerçekleştirilen hava saldırılarında, “Cihatçı John” olarak bilinen Kuveyt doğumlu İngiliz vatandaşı Emwazi'nin hedef alındığını duyurmuştu. Ancak Pentagon Sözcüsü de, Emwazi'nin öldürülüp öldürülmediğine ilişkin ellerinde kesin bir bilgi olmadığını belirtmişti.







Rehineleri kafalarını keserek öldürürken görüldüğü videolarla tanınan Cihatçı John lakaplı, ilk kez geçen yıl ağustos ayında Amerikalı gazeteci James Foley'in öldürüldüğü videoda görülmüş, İngiliz aksanıyla dikkat çekmişti.