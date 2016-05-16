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ışid hedefleri vuruldu!.. 27 ışid'li etkisiz hale getirildi!

IŞİD HEDEFLERİ VURULDU!.. 27 IŞİD'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

KEŞİF gözetleme vasıtalarıyla Halep'in kuzeyinde atış hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen IŞİD hedeflerine dün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fırtına obüsleri ve ÇNRA bataryalarıyla yapılan topçu atışları ve koalisyon güçleri tarafından 3 hava harekatı düzenlendi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:23
Puan Ver : Işid Hedefleri Vuruldu!.. 27 Işid'li Etkisiz Hale Getirildi!(5/10)5


 Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, biri akşam ve diğer ikisi gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında, El Bil, Şeyh Rih, Faydiyah, Güzel Mezra, Tel Hışn ve Baragitah bölgelerinde toplam 27 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirilirken, IŞİD'e ait 5 savunma mevziiyle 2 silah mevzii imha edildi. Muhaliflerin devam eden saldırılarındaysa IŞİD kontrolündeki Faydiyuah Şeyh Rih ve Tel Hışn bölgelerinin muhaliflerce ele geçirildiği bildirildi.








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