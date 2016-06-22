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ışid hedefleri obüs ve uçaklarla vuruluyor

IŞİD HEDEFLERİ OBÜS VE UÇAKLARLA VURULUYOR

Kilis'in karşısındaki IŞİD hedefleri karadan obüsler, havadan ise koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından vurulmaya devam ediyor. Patlama sesleri Türkiye'den duyuluyor.

Tarih : 22 Haziran 2016, 11:47
Puan Ver : Işid Hedefleri Obüs Ve Uçaklarla Vuruluyor(7/10)4


 Kilis'in karşısındaki Suriye köylerinde bulunan IŞİD hedefleri karadan obüsler, havadan ise koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından vuruluyor.



PATLAMA SESLERİ TÜRKİYE'DEN DUYULUYOR



Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Azatiya Köyü ve çevresinde IŞİD ile muhalif grupların oluşturduğu Fetih Ordusu arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ediyor. Suriye köylerinde süren çatışmalar sırasında ateşlenen silah ve meydana gelen patlama sesleri ise Türkiye tarafından rahatlıkla duyuluyor. Bölgedeki IŞİD mevzileri ise koalisyon ülkelerinin savaş uçakları ve sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından Fırtına obüsleriyle aralıklarla vuruluyor.








Etiketler: Işid  Hedefleri  Obüs  Ve  Uçaklarla  Vuruluyor    haber

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