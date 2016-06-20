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IŞİD HEDEFLERİ KARADAN VE HAVADAN VURULDU


IŞİD HEDEFLERİ KARADAN VE HAVADAN VURULDU
Tarih : 20 Haziran 2016, 10:07
Puan Ver : Işid Hedefleri Karadan Ve Havadan Vuruldu(5/10)6


Türk Silahlı Kuvvetleri ve koalisyon güçleri, dün Suriye'nin kuzeyinde IŞİD hedeflerini vurdu.



Operasyon, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye yönelik atış hazırlığında olan Katyuşa ve havanların tespiti üzerine gerçekleştirildi.



IŞİD hedefleri, Fırtına obüsü ve zırhlı muharebe aracı atışları ile karadan,, koalisyon güçleri tarafından da havadan vuruldu.



23 teröristin öldürüldüğü opersayonda 33 hedef imha edildi.








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