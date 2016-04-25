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ışid hedefleri dün gece bombalandı

IŞİD HEDEFLERİ DÜN GECE BOMBALANDI

Suriye'deki IŞİD hedeflerine saat 01.00'de koalisyon güçlerine ait uçaklarca hava taarruzu düzenlendi.

Tarih : 25 Nisan 2016, 09:25
Puan Ver : Işid Hedefleri Dün Gece Bombalandı(10/10)11


SURİYE'deki IŞİD hedeflerine saat 01.00'de koalisyon güçlerine ait uçaklarca  hava taarruzu düzenlendi. Hava taarruzlarında çok sayıda IŞİD'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ve silah mevzilerinin imha edildiğinin değerlendirildiği belirtildi.



IŞİD HEDEFLERİNE  5 BİN 330 ATIM YAPILDI,  370 IŞİD'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



09 Ocak 2016'dan bugüne kadar Suriye tarafındaki IŞİD mevzilerinden  Türkiye'ye yapılan saldırılara yönelik olarak Türkiye'nin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde misliyle mukabelede bulunduğu ve bulunmaya da devam ettiği belirtildi.  Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre  şu ana kadar bu saldırılara yönelik olarak Türkiye tarafından çeşitli ateş destek vasıtaları ile 5 bin 330 atım yapıldığıve bu açılan ateşler sonucunda IŞİD'e ait çok sayıda silah mevzi, barınak ve karargah olarak kullandıkları binalar imha edilDİĞİ belirtildi. Yapılan atışlarla  tespit edilebilen 370 IŞİD'li teröristin öldürüldüğü belirtildi.



DÜZENLENEN 167 HAVA HAREKATINDA 492 IŞİD'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Bölgedeki askeri kaynakların hava taarruzları ile ilgili verdiği bilgilerde ise;  09 Ocak 2016'dan bugüne kadar Suriye tarafındaki IŞİD hedeflerine 167 hava harekatı düzenlendiği belirtildi. Hava taarruzları sonucu 492 IŞİD'li teröristin öldürüldüğü ifade edildi.



SAAT 01.00'DE KOALİSYON GÜÇLERİNE AİT UÇAKLARCA YAPILAN HAVA TAARRUZU DÜZENLENDİ



25 Nisan 2016 saat 01:00'de koalisyon güçlerine ait uçaklarca yapılan hava taarruzu düzenlendi. Hava taarruzunda çok sayıda IŞİD'li teröristin etkisiz hale getirildiği ve silah mevzilerinin imha edildiğinin değerlendirildiği belirtildi.








Etiketler: Işid  Hedefleri  Dün  Gece  Bombalandı    haber

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