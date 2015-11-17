

Paris'i sarsan kanlı saldırılar, IŞİD'in değişen stratejisine işaret ediyor. Terör uzmanlarına göre saldırılar, teröristlerin geçmişteki eylemlerden yararlandıklarını gösteriyor.







Paris saldırıları, Kasım 2008'de Hindistan'ın Mumbai'de 165 kişinin öldüğü saldırıyla karşılaştırılıyor. Paris saldırılarını gerçekleştirenlerin Mumbai'de kullanılan taktikleri inceleyerek geliştirdikleri belirtiliyor. Bunun dışında teröristlerin bombalar yerine tabanca tüfek gibi hafif silahlarla patlayıcı kemerleri kullandıkları da görülüyor.







Paris'teki saldırıların, çok sofistike olduğu ve koordineli çabayı ortaya koyduğuna işaret ediliyor. Terör uzmanları, ayrıca teröristlerin artık yumuşak hedefler peşinde olduklarına vurgu yapıyor. Yumuşak hedefler, metro istasyonları gibi, metal detektörlerin ve kontrol noktalarının olmadığı, sivillerin birarada olduğu yerler olarak tanımlanıyor.







Paris'teki saldırılarda hükümet binaları, elçilikler, karakol veya kışlalar yerine özellikle yumuşak hedeflerin seçildiğinin altı çiziliyor. Saldırganların dışarıda yemek yiyen, eğlenen, konser izleyen veya maça giden insanları hedef aldıkları kaydediliyor.







Teröristler için kimlerin öldüğü değil, mümkün olan en fazla sayıda ölümün gerçekleşmesinin önem taşıdığı vurgulanıyor.