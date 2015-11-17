O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ışid hedef değiştirdi! yeni stratejisi...

IŞİD HEDEF DEĞİŞTİRDİ! YENİ STRATEJİSİ...

132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırıları, teröristlerin değişen taktiklerini ve yeni hedeflerini gösteriyor. Saldırılarda, "Hükümet binaları, elçilikler ya da karakolların yerine", "yumuşak hedef" diye tarif edilen siviller vuruluyor.

Tarih : 17 Kasım 2015, 09:07
Puan Ver : Işid Hedef Değiştirdi! Yeni Stratejisi...(8/10)9


Paris'i sarsan kanlı saldırılar, IŞİD'in değişen stratejisine işaret ediyor. Terör uzmanlarına göre saldırılar, teröristlerin geçmişteki eylemlerden yararlandıklarını gösteriyor.

 

Paris saldırıları, Kasım 2008'de Hindistan'ın Mumbai'de 165 kişinin öldüğü saldırıyla karşılaştırılıyor. Paris saldırılarını gerçekleştirenlerin Mumbai'de kullanılan taktikleri inceleyerek geliştirdikleri belirtiliyor. Bunun dışında teröristlerin bombalar yerine tabanca tüfek gibi hafif silahlarla patlayıcı kemerleri kullandıkları da görülüyor.

 

Paris'teki saldırıların, çok sofistike olduğu ve koordineli çabayı ortaya koyduğuna işaret ediliyor. Terör uzmanları, ayrıca teröristlerin artık yumuşak hedefler peşinde olduklarına vurgu yapıyor. Yumuşak hedefler, metro istasyonları gibi, metal detektörlerin ve kontrol noktalarının olmadığı, sivillerin birarada olduğu yerler olarak tanımlanıyor.

 

Paris'teki saldırılarda hükümet binaları, elçilikler, karakol veya kışlalar yerine özellikle yumuşak hedeflerin seçildiğinin altı çiziliyor. Saldırganların dışarıda yemek yiyen, eğlenen, konser izleyen veya maça giden insanları hedef aldıkları kaydediliyor.

 

Teröristler için kimlerin öldüğü değil, mümkün olan en fazla sayıda ölümün gerçekleşmesinin önem taşıdığı vurgulanıyor.








Etiketler: Işid  Hedef  Değiştirdi  Yeni  Stratejisi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER