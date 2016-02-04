

Suriye'nin Carablus kentindeki IŞİD'li teröristler Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sınır hattında mayın temizliği yapan askerlere ateş açtı. Askerler ateşe misliyle karşılık verdi.







Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'tan 6 havan mermisi atıldı.







Alınan bilgiye göre, Halep'e bağlı Cerablus'un denetimini elinde bulunduran IŞİD militanlarınca ateşlenen havan mermileri, Karkamış ilçesine isabet etti.







Mermilerden 3'ü Karkamış Belediyesi arkasındaki boş alana, biri Etiler Mahallesi Nizip Bulvarı'na, 2'si de sınırdaki Karanfil Mahallesi'ndeki boş araziye düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı, patlamayan bir havan mermisinin imhası için uzman ekip çağrıldı.







Karkamış-Nizip kara yolu da havan mermisinin imhası için güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı, sınır hattına yakın bölgedeki Karkamış Belediyesi hizmet binası da boşaltıldı. Havan mermisinin düştüğü Karanfil Mahallesi sakinleri de güvenlik güçlerinin tavsiyesi üzerine evlerinden ayrıldı.