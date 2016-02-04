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IŞİD HAVAN MERMİSİ ATTI, ASKER BOMBARDIMANA TUTTU


IŞİD HAVAN MERMİSİ ATTI, ASKER BOMBARDIMANA TUTTU
Tarih : 04 Şubat 2016, 10:13
Puan Ver : Işid Havan Mermisi Attı, Asker Bombardımana Tuttu(10/10)10


Suriye'nin Carablus kentindeki IŞİD'li teröristler Gaziantep'in Karkamış ilçesinde sınır hattında mayın temizliği yapan askerlere ateş açtı. Askerler ateşe misliyle karşılık verdi.

 

Gaziantep'in Karkamış ilçesine, terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'tan 6 havan mermisi atıldı.

 

  Alınan bilgiye göre, Halep'e bağlı Cerablus'un denetimini elinde bulunduran IŞİD militanlarınca ateşlenen havan mermileri, Karkamış ilçesine  isabet etti.

 

Mermilerden 3'ü Karkamış Belediyesi arkasındaki boş alana, biri Etiler  Mahallesi Nizip Bulvarı'na, 2'si de sınırdaki Karanfil Mahallesi'ndeki boş  araziye düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı, patlamayan bir havan mermisinin imhası için uzman ekip çağrıldı.

 

Karkamış-Nizip kara yolu da havan mermisinin imhası için güvenlik  amacıyla trafiğe kapatıldı, sınır hattına yakın bölgedeki Karkamış Belediyesi  hizmet binası da boşaltıldı. Havan mermisinin düştüğü Karanfil Mahallesi sakinleri de güvenlik  güçlerinin tavsiyesi üzerine evlerinden ayrıldı.








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