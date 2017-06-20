IŞİD HATTI YARILDI, 500 METRE İÇERİ GİRDİLER!
Musul'da iki mahalleye hapsolan teröristler Faruk Mahallesi'nde ordu birlikleriyle yüz yüze çarpışıyor.
Musul'da iki mahalleye hapsolan teröristler Faruk Mahallesi'nde ordu birlikleriyle yüz yüze çarpışıyor. IŞİD canileri için yapılan anonslarda, teslim olmalaları halinde ölecekleri bildiriliyor. Uçaklardan atılan bildirilerde ise, sivillerden ellerine geçen ilk fırsatta çatışma bölgesinden kaçması isteniyor.
Elinde tuttuğu en büyük kent Musul'da artık yalnızca iki mahalleye sıkışan terör örgütü IŞİD'e karşı harekete geçen Irak Ordu birlikleri, Eski Şehir'de bir hattı yardı ve Faruk Mahallesi'nde yaklaşık yarım kilometre ilerledi.
Tarihi semtin dar sokaklarında artık yüz yüze çatışmalar yaşanıyor. Kaçacak hiçbir yerleri kalmayan IŞİD teröristleri, keskin nişancı atışlarıyla mevzilerini korumaya çalışıyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar