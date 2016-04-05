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ışid, gaziantep'te karakola saldırdı: 1 asker yaralı

IŞİD, GAZİANTEP'TE KARAKOLA SALDIRDI: 1 ASKER YARALI

- Terör örgütü IŞİD, Gaziantep Oğuzeli Dağ Hudut Karakolu'nun sorumluluk bölgesine saldırı düzenledi: 1 asker hafif yaralı.

Tarih : 05 Nisan 2016, 13:01
Puan Ver : Işid, Gaziantep'te Karakola Saldırdı: 1 Asker Yaralı(8/10)8


Gaziantep'in Oğuzeli ile Kilis'in Elbeyli ilçeleri arasındaki bölgede bulunan ve daha önce bir astsubayın şehit olduğu Dağ Hudut Karakolu'nun bulunduğu bölgeye Suriye'deki IŞİD mevzilerinden bir top ve 2 havan mermisi atıldı. 1 askerin hafif yaralandığı saldırı sonrası ateş açılan IŞİD mevzilerine Fırtına obüsleriyle karşılık verildi.



Dün gece geç saatlerde Oğuzeli'nin Akçakoyun ve Elbeyli'nin Aşağı Beylerbeyi Köyü yakınlarındaki 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı Dağ Hudut Karakolu'na, yaklaşık 2 yıldır IŞİD kontrolündeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey bölgesinden tarafından ateş açıldı. Suriye tarafından atılan bir top ile 2 havan mermisi sınırı aşarak Dağ Hudut Karakolu sorumluluk bölgesine düştü. Meydana gelen patlamada, bölgede görevli ismi öğrenilemeyen bir asker hafif yaralandı.



Bölgedeki güvenlik kaynakları, hastaneye götürülen ve ayakta tedavisi yapılan askerin taburcu edildiğini belirtirken, yaşanan gelişme sonrası angajman kuralları kapsamında top ve havan mermilerinin geldiği bölgeye sınırda konuşlu topçu birliklerinin angajman kuralları kapsamında misliyle karşılık verdiğini bildirdi.



Sabaha kadar Suriye'nin Çobanbey bölgesindeki IŞİD hedeflerine yönelik top atışlarının sürdüğü öğrenilirken, sınır hattında güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarıldı.








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