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ışid füzeleri evden atıyor

IŞİD FÜZELERİ EVDEN ATIYOR

Terör örgütü IŞİD'in Kilis'i hedef alan Katyuşa füzelerini Suriye'de sivillerden gasp ettiği evlerden gönderdiği ortaya çıktı. Füzeleri Savran'daki bir evden atan terör örgütünün füzelerin çıkış rampalarını gizlemek için bu yöntemi seçtiği belirlendi.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 10:04
Puan Ver : Işid Füzeleri Evden Atıyor(7/10)9


Türkiye'nin sınırında bulunan  Suriye köylerinden terör örgütü IŞİD tarafından  Kilis'e atılan füze atışlarının, sivillerin terk ettiği evlerden yapıldığı ortaya çıktı. Bugüne kadar Türkiye'de 23 kişinin ölmesine neden olan terör örgütü IŞİD'in füzelerin çıkış rampalarını gizlemek için sivillerden evleri gasp ettiği öğrenildi. IŞİD'in Kilis ve diğer yerleşim birimlerini vuran füzeleri genellikle Suriye köylerinden Safran, Toybuk ve Hötümlet'ten attığı tespit edildi. Türkiye'nin füzelerin geldiği yerleri havadan ve karadan gözlem altına alması üzerine IŞİD'in yeni yöntemler uyguladığı ortaya çıktı.



CAMİNİN YANINDAKİ EVİ KULLANIYOR



IŞİD, füze rampaları için ormanlık alan, yeraltı sığınağı ve hareketli rampa seçenekleri ile birlikte dikkat çekmemek amacıyla sivillerin yaşadığı evleri de kullanmaya başladı. Katyuşa füzelerini  Halep'in kuzerinde yer alan Savran kasabasından attığı tespit edilen IŞİD'in, füze rampalarını yerleştirmek için sivillerin evlerini gasp ettiği belirlendi. Savran kasabasında IŞİD tarafından seçilen ev, kasabanın en büyük camisinin yanında yer alıyor. Füze ateşlemekte kullanılan evin çevresinde bulunan diğer evlerde yüzlerce sivil ikamet ediyor.








Etiketler: Işid  Füzeleri  Evden  Atıyor    haber

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