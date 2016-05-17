Propaganda için YouTube'u veya Twitter'ı kullanan İŞİD şimdi de çocuklar için yayınladığı eğitim uygulaması ile dünyanın gündemine oturdu.



Propaganda için YouTube'u veya Twitter'ı kullanan İŞİD şimdi de çocuklar için yayınladığı eğitim uygulaması ile dünyanın gündemine oturdu.



Kendi Android uygulamalarını üreten ve yayınlayan İŞİD, bunun için Google'ın uygulama marketini değil kendisi için kurduğu küçük bir web sitesini kullanıyor. Bu kanal üzerinden şimdi de çocuklara Arapça eğitimi vermek için bir uygulama yayınlayan İŞİD aynı zamanda uygulama üzerinden çocuklara savaş silahlarını öğreterek ihtiyacı olan militanları küçük yaştan kazanma hesabı yapmaya başladı.



İŞİD'in propaganda uygulamaları ile büyüyecek çocukların yetişkin yaşlarında örgüte sempati besleyen potansiyel militanlara dönüşeceğini tahmin eden dünya liderleri ise uygulamaları engellemek için hiçbir şey yapamıyor.



ABD'de İŞİD'e karşı operasyonları yöneten merkezi komutanlık, örgütün daha önce de teknolojiyi kullanarak militan kazanmaya çalıştığını ancak ilk defa okuma yazma öğrenme yaşındaki küçük çocukları hedef aldığını ve bunun yakın gelecekte büyüyecek önemli bir sorun olduğunun altını çizdi.



İŞİD ayrıca, militanları arasında mesajlaşmayı sağlamak için şifrelenmiş mesaj gönderme yeteneğine sahip Telegram uygulamasını kullanıyor. Telegram ise İŞİD aktivitelerini durdurmak için kullanıcıları arasında sık sık tarama yapıyor ancak bu konuda çok başarılı olduğu söylenemez. Bir diğer deyişle, iki Rus hacker'ın geliştirdiği ancak merkezi Berlin'de bulunan Telegram uygulaması şu anda bütün istihbarat örgütlerinin hedefinde bulunuyor ve uygulamayı kırmak veya kaynak sunucularına erişmek için büyük bir savaş veriliyor.