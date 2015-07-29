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ışid, bomba yüklü araç patlattı: 2 ölü

IŞİD, BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATTI: 2 ÖLÜ

Suriye'nin Kilis'e komşu Halep kentine bağlı Mera ve Azez ilçelerindeki Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol noktalarına IŞİD militanları tarafından bomba yüklü 2 araçla saldırı düzenlendi.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:30
Puan Ver : Işid, Bomba Yüklü Araç Patlattı: 2 Ölü(7/10)5


5 yaralıdan 2'si hayatını kaybetti. Kilis'e komşu Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera ve Azez ilçelerindeki Özgür Suriye Ordusu'na ait 2 kontrol noktasına dün gece saatlerinde IŞİD militanları tarafından bomba yüklü araçlarla saldırı düzenlendi.

Yerel kaynakların bazı kişilerin hayatını kaybettiğini bildirdiği saldırıda yaralanan 5 Suriyeli, bölgedeki araçlarla Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi. Burada ambulanslara alınan 5 kişi, tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'si yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2'si de Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.








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