Irak'ın başkenti Bağdat bombalı saldırılarla sarsıldı. Bir çarşıda düzenlenen iki bombalı saldırıda içlerinde çocukların da olduğu en az 70 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi de yaralandı. Saldırıları IŞİD üstlendi.