IŞİD BAĞDAT'I KANA BULADI: 70 ÖLÜ YÜZLERCE YARALI
Irak'ın başkenti Bağdat bombalı saldırılarla sarsıldı. Bir çarşıda düzenlenen iki bombalı saldırıda içlerinde çocukların da olduğu en az 70 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi de yaralandı. Saldırıları IŞİD üstlendi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın doğusunda Şii nüfusun yoğunlukta bulunduğu Sadr bölgesindeki 'Miredi' çarşısında, peş peşe iki bombalı saldırı meydana geldi.
Bir Irak İçişleri Bakanlığı yetkilisi, ilk patlamanın telefon satış mağazasında meydana geldiğini, ikinci patlamanınsa, ilk patlamanın ardından bölge sakinlerinin yardım için olay yerine yöneldiği sırada intihar eylemcisinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesiyle yaşandığını aktardı.
IŞİD, dün Bağdat'ın 20 kilometre batısında yer alan Ebu Gureyb kasabasında da bir saldırı düzenlemişti.
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