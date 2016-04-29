

SON aylarda özellikle Rakka'da ABD'ye ait Reaper insansız hava araçlarından önemli darbeler yiyen IŞİD, milyonlarca dolarlık ABD İHA'larına yakalanmamak için ara sokaklarını yaklaşık 25 TL mal olan tentelerle örttü







Daily Telegraph'ın haberine göre, IŞİD Suriye'deki fiili başkenti Rakka sokaklarında mevzilenen militanlarının Reaper'ların füzelerine hedef olmasını ve gözetlenmesini engellemek için, kentin Pazar yerleriyle ara sokaklarını tentelerle örttü. gazete, IŞİD'in tenteler için Rakka halkında 2'şer bin Suriye riyali (yaklaşık 25 TL) topladığını yazdı.







IŞİD benzer taktiği daha önce Irak'ın Ramadi kentinde de kullanmış ve ABD İHA'larını büyük ölçüde etkisiz hale getirmişti.