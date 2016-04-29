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ışid, abd iha'larından tentelerle korunuyor

IŞİD, ABD İHA'LARINDAN TENTELERLE KORUNUYOR

SON aylarda özellikle Rakka’da ABD’ye ait Reaper insansız hava araçlarından önemli darbeler yiyen IŞİD, milyonlarca dolarlık ABD İHA’larına yakalanmamak için ara sokaklarını yaklaşık 25 TL mal olan tentelerle örttü

Tarih : 29 Nisan 2016, 09:31
Puan Ver : Işid, Abd İha'larından Tentelerle Korunuyor(10/10)12


SON aylarda özellikle Rakka'da ABD'ye ait Reaper insansız hava araçlarından önemli darbeler yiyen IŞİD, milyonlarca dolarlık ABD İHA'larına yakalanmamak için ara sokaklarını yaklaşık 25 TL mal olan tentelerle örttü



Daily Telegraph'ın haberine göre, IŞİD Suriye'deki fiili başkenti Rakka sokaklarında mevzilenen militanlarının Reaper'ların füzelerine hedef olmasını ve gözetlenmesini engellemek için, kentin Pazar yerleriyle ara sokaklarını tentelerle örttü. gazete, IŞİD'in tenteler için Rakka halkında 2'şer bin Suriye riyali (yaklaşık 25 TL) topladığını yazdı.



IŞİD benzer taktiği daha önce Irak'ın Ramadi kentinde de kullanmış ve ABD İHA'larını büyük ölçüde etkisiz hale getirmişti.










Etiketler: Işid  Abd  İha  Larından  Tentelerle  Korunuyor    haber

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