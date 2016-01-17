

Bölgeden çelişkili haberler gelirken, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, terör örgütünün ele geçirdiği el Baghaliyeh mahallesinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 400 sivili kaçırdığını duyurdu. Sivillerin hayatından endişe ediliyor.







Suriye resmi haber ajansı SANA, dün gün boyunca düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin büyük kısmının yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olduğunu öne sürdü.







AFP'nin haberine göre; İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları, terör örgütünün şehrin kuzeyindeki el Baghaliyeh mahallesini ele geçirdiğini ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 sivili kaçırdığını açıkladı.







SİVİLLERİN HAYATLARI TEHLİKE ALTINDA







İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdülrahman, kaçırılanların tümünün Sünni olduğunu aktardı. Abdülrahman kadın, çocuk ve rejim yanlısı savaşçıların ailelerinin IŞİD kontrolündeki başka alanlara naklediğini de sözlerine ekledi.







Abdülrahman, kaçırılan sivillerin hayatlarından endişe duyulduğunu söylerken, IŞİD'in daha önce yaptığı gibi rehin aldığı sivilleri katledebileceğini belirtti.







80'İ ASKER, GERİSİ SİVİL







İzleme Örgütü, dün yaptığı açıklamada, en az 135 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.