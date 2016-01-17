O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

IŞİD 400 sivili kaçırdı

IŞİD 400 SİVİLİ KAÇIRDI

Suriye rejimi, IŞİD militanları tarafından ülkenin kuzeydoğusundaki Deyr ez-zor kentinde gerçekleştirilen katliamda 300 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Tarih : 17 Ocak 2016, 15:08
Puan Ver : Işid 400 Sivili Kaçırdı(8/10)5


Bölgeden çelişkili haberler gelirken, Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, terör örgütünün ele geçirdiği el Baghaliyeh mahallesinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 400 sivili kaçırdığını duyurdu. Sivillerin hayatından endişe ediliyor.



Suriye resmi haber ajansı SANA, dün gün boyunca düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin büyük kısmının yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olduğunu öne sürdü.



AFP'nin haberine göre; İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları, terör örgütünün şehrin kuzeyindeki el Baghaliyeh mahallesini ele geçirdiğini ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400 sivili kaçırdığını açıkladı.



SİVİLLERİN HAYATLARI TEHLİKE ALTINDA



İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdülrahman, kaçırılanların tümünün Sünni olduğunu aktardı. Abdülrahman kadın, çocuk ve rejim yanlısı savaşçıların ailelerinin IŞİD kontrolündeki başka alanlara naklediğini de sözlerine ekledi.



Abdülrahman, kaçırılan sivillerin hayatlarından endişe duyulduğunu söylerken, IŞİD'in daha önce yaptığı gibi rehin aldığı sivilleri katledebileceğini belirtti.



80'İ ASKER, GERİSİ SİVİL



İzleme Örgütü, dün yaptığı açıklamada, en az 135 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.








Etiketler: Işid  400  Sivili  Kaçırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER