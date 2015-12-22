

Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Irak'ın Tikrit kenti ve Irak'taki Beyci rafinerisi bölgesi terör örgütü IŞİD'in 2015'teki kaybettiği alanlar arasında yer alıyor.







IŞİD ayrıca Suriye'deki Rakka ile Irak'taki Musul kentleri arasındaki ana yolu da kaybetti.







78 BİN METREKAREYE GERİLEDİ







IHS Janes, grubun kontrol ettiği alanın 12 bin 800 kilometre kare azalarak 78 bin kilometre kareye gerilediğini belirtti.







Düşünce kuruluşunun kıdemli Ortadoğu uzmanı Columb Strack, "Baskı altına girdiklerinde sonuna kadar savaşmıyorlar. Çekiliyorlar ve başka bir yerde karşı saldırı yapıyorlar" dedi.







Bu kayıpların yanında terör örgütü yıl içinde bazı yeni yerleri de ele geçirdi.







Suriye kenti Palmira ve Irak'ın en büyük eyaleti Anbar'ın başkenti Ramadi IŞİD'in önemli kazanımları arasında.







SURİYELİ KÜRTLER YÜZDE 186 ARTIRDI







IHS Janes'e göre Suriye Kürtler ise 2015'te kontrol ettikleri alanları yüzde 186 oranında artırdı.







Columb Strack, "bu verilerin, IŞİD'in Kürt bölgesini elinde tutmaya, Suriye ve Irak yönetimlerini geleneksel Sünni bölgelerden çıkarmaya nazaran daha az önem verdiğini işaret ettiğini" söyledi.