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'IŞİD 10 CANLI BOMBAYLA EYLEM HAZIRLIĞINDA' İDDİASI


'IŞİD 10 CANLI BOMBAYLA EYLEM HAZIRLIĞINDA' İDDİASI
Tarih : 26 Nisan 2016, 12:44
Puan Ver : 'ışid 10 Canlı Bombayla Eylem Hazırlığında' İddiası(5/10)6


Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın bugünkü köşe yazısında paylaştığı bilgilerde, "Kanlı terör örgütünün eylemleri sadece Kilis'e yönelik değil... Başkent Ankara'da devam eden olağanüstü güvenlik önlemlerine rağmen IŞİD'in yeni çok kanlı eylemler için 10 canlı bomba eylemcisini Gaziantep'ten yola çıkardığı nokta istihbaratına dün ulaşıldı.

İstihbarat bilgisinde; IŞİD'in ABD Büyükelçiliğini ve irtibatlı birimlerini öncelikli hedef aldığı belirtiliyor. Bu arada IŞİD'in Cebeci semtinde bulunan askerlik şubelerine ve birimlerine de eylem hazırlığı içinde olduğu da kaydediliyor..." denildi.



Takan'ın paylaştığı bu istihbarat bilgisinin doğruluğu ve Ankara'da Başbakan Davutoğlu başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde gündeme gelip gelmediği henüz bilinmiyor.








Etiketler:   Işid  10  Canlı  Bombayla  Eylem  Hazırlığında    İddiası    haber

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