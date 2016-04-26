

Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan'ın bugünkü köşe yazısında paylaştığı bilgilerde, "Kanlı terör örgütünün eylemleri sadece Kilis'e yönelik değil... Başkent Ankara'da devam eden olağanüstü güvenlik önlemlerine rağmen IŞİD'in yeni çok kanlı eylemler için 10 canlı bomba eylemcisini Gaziantep'ten yola çıkardığı nokta istihbaratına dün ulaşıldı.



İstihbarat bilgisinde; IŞİD'in ABD Büyükelçiliğini ve irtibatlı birimlerini öncelikli hedef aldığı belirtiliyor. Bu arada IŞİD'in Cebeci semtinde bulunan askerlik şubelerine ve birimlerine de eylem hazırlığı içinde olduğu da kaydediliyor..." denildi.







Takan'ın paylaştığı bu istihbarat bilgisinin doğruluğu ve Ankara'da Başbakan Davutoğlu başkanlığında toplanan güvenlik zirvesinde gündeme gelip gelmediği henüz bilinmiyor.