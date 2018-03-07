Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki gün önce bir iş hanının girişinde bulunan berberden bir bardak su isteyip içen C.K., ardından 6 katlı binanın çatısına çıkarak atladı. C.K'nın binadan düşme anı bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

BERBERE GİDİP SU İSTEDİ

Gebze'nin en işlek caddelerinden İsmetpaşa Caddesi'nde iki gün önce meydana gelen olayda iddiaya göre, bir iş hanının girişinde bulunan berbere gelen C.K., bir bardak su istedi.

AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Verilen suyu içen C.K., daha sonra 6 katlı iş hanının çatısına çıktı. C.K. iş hanının çatısından atladı. Asfalt yola düşen C.K.'yi görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan C.K.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.

CEP TELEFONU İLE SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken C.K tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

C.K'nın düşme görüntüsü ortaya çıktı. Otomobille seyir halindeki bir vatandaş cep telefonu ile kayıt halindeyken C.K'nın 6 katlı binadan düşme anını saniye saniye görüntüledi.

Kaynak: haberinburada