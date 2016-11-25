

İşte ofise giderken tercih edilmemesi gereken parçalar...







1) PLATFORM AYAKKABILAR







Yine bir partiye giderken giyebileceğiniz fazla yüksek platformlu ayakkabıları tercih etmemeniz önerilir. Şeffaf bantlı ayakkabılar, çiçekli ve abartılı şapkalar veya saten vücudu saran elbiseleri gece gezmelerine saklamanız daha iyi olacaktır.







2) FAZLA SEKSİ VE DEKOLTE KIYAFETLER



Şık bir restoranda akşam yemeğine veya gece kulübüne giderken giyebileceğiniz bir elbiseyi veya eteği ofise giderken giymek yapabileceğiniz en yanlış seçimlerden biridir. Kıpkırmızı mini bir elbise veya payetli bir etek gibi iddialı kıyafetler kesinlikle tercih edilmemelidir. Aksi takdirde ters bakışların hedefi olabilirsiniz.







3) MARKA BASKILI KIYAFETLER







Elbette ünlü tasarımcıların veya markaların ürünlerini kullanmayı seviyor olabilirsiniz. Ancak üzerine dev bir marka logosu bulunan kıyafetleri veya aksesuarları başka zamanlarda giymeniz daha iyi olacaktır. Belki tek bir parçada ufak bir marka logosu olabilir. Ancak tepeden tırnağa her detayda kocaman logolu ürünler seçmemelisiniz.







4) AŞIRI DAR VE BOL GİYSİLER



Seçtiğiniz kıyafetlerin üzerinize tam oturması önemlidir. Bol gelen ceketler, ayağınızdan fırlayacakmış gibi görünen ayakkabılar pek hoş karşılanmaz. Bu sebepten ofiste giyeceğiniz kıyafetleri özenle seçmenizi tavsiye ederiz.







5) ÜTÜSÜZ GİYSİLER







Her kıyafetiniz son moda olmak zorunda değildir. Ancak ütü yüzü görmemiş bir gömlek veya yırtmacı sökülmüş bir etek hiç hoş karşılanmaz. Herdaim temiz ve düzenli bir görünüm elde etmeyi amaçlayın.







6) DEV BÜYÜKLÜKTE TAKILAR



Kocaman sarkıntılı küpeler, dev bileklikler veya kolyeler ilgiyi yaptığınız işe değil kendinize çekmenize neden olur. Konuştuğunuz kişilerin dikkatini dağıtır ve iletişimde sıkıntıya yol açar.







kaynak:sonhaber