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işe bisikletle git, ömrün uzasın

İŞE BİSİKLETLE GİT, ÖMRÜN UZASIN

250 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, işyerine bisikletle gidip gelmenin kansere ya da kalp hastalığına yakalanma riskini yarı yarıya düşürdüğü belirlendi

Tarih : 21 Nisan 2017, 09:34
Puan Ver : İşe Bisikletle Git, Ömrün Uzasın(10/10)7


İngiltere ve İskoçya'da 5 yıldır süren kapsamlı bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Araştırma kapsamında yaklaşık 250 bin çalışan incelendi. İngilizler'in ünlü haber kanalı BBC'nin internet sitesinde yer alan haberde "Daha mı uzun yaşamak istiyorsunuz? Kanser ya da kalp hastalığı riskinizi azaltmak için çözüm mü arıyorsunuz? Bilim insanlarının yanıtı basit: İşe bisikletle gidin" ifadeleriyle araştırmanın sonucu duyuruldu.



PEKİ YA HAREKETSİZ GİDENLER...

Araştırma kapsamında hareketsiz şekilde işe gidenler ile bisiklet kullanarak işe gidenleri kıyaslayan uzmanlar bisiklet ile işe gidip-gelmenin kansere ya da kalp hastalığına yakalanma riskini yarı yarıya indirdiğini saptadı. Çalışma için incelenen kişilerden 2 bin 430'unun hayatını kaybettiği, 3 bin 748'ine kanser teşhisi konduğu ve bin 110'unun da kalp sorunlarıyla karşılaştığı belirtildi. Düzenli bisiklet sürmek ise bu nedenlerle hayatını kaybetme riskini yüzde 41, kanser riskini yüzde 45, kalp rahatsızlığı riskini ise yüzde 46 azalttı.



YAĞ ORANINI DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlar bisikletlilerin kiloca daha zayıf olmasalar da bedenlerindeki yağ oranlarının az olmasının sağlığa önemli etki yaptığını vurguladı. Haftada ortalama 48 kilometre bisiklet kullanmanın yanı sıra yürümenin de kalp rahatsızlıklarına karşı önemli oranda fayda sağladığı kaydedildi. Ancak bu durumun, daha çok haftada yaklaşık 10 kilometre yürüyen insanlar için geçerli olduğunun altı çizildi.



 



kaynak:sabah








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