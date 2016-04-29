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işçiler su borularının bakımını yaparken buldu

İŞÇİLER SU BORULARININ BAKIMINI YAPARKEN BULDU

İşçiler su borularının bakımını yaparken, Roma döneminden kalma 600 kilogram sikke buldular

Tarih : 29 Nisan 2016, 09:12
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İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinde su borularının rutin kontrolünü gerçekleştiren işçiler Roma dönemine ait 600 kilogram sikke buldu. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; sikkeleri inceleyen Sevilla arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, düzenlediği basın toplantısında, "Benzersiz bir koleksiyon, Çok az örneği var" dedi








Etiketler: İşçiler  Su  Borularının  Bakımını  Yaparken  Buldu    haber

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