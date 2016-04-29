

İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinde su borularının rutin kontrolünü gerçekleştiren işçiler Roma dönemine ait 600 kilogram sikke buldu. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; sikkeleri inceleyen Sevilla arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, düzenlediği basın toplantısında, "Benzersiz bir koleksiyon, Çok az örneği var" dedi