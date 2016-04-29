İŞÇİLER SU BORULARININ BAKIMINI YAPARKEN BULDU
İşçiler su borularının bakımını yaparken, Roma döneminden kalma 600 kilogram sikke buldular
İspanya'nın güneyindeki Sevilla kentinde su borularının rutin kontrolünü gerçekleştiren işçiler Roma dönemine ait 600 kilogram sikke buldu. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; sikkeleri inceleyen Sevilla arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, düzenlediği basın toplantısında, "Benzersiz bir koleksiyon, Çok az örneği var" dedi
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