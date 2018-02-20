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İşçiler Fabrikanın Çatısında Benzinle Kendilerini Yakmak İstedi

İŞÇİLER FABRİKANIN ÇATISINDA BENZİNLE KENDİLERİNİ YAKMAK İSTEDİ

Karabük'te, sendikalı oldukları için işten çıkarılan 9 işçi, fabrikanın çatısına çıkıp pet şişelerdeki benzinle kendilerini yakacaklarını söyleyerek eylem başlattı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : İşçiler Fabrikanın Çatısında Benzinle Kendilerini Yakmak İstedi(6/10)2

Karabük'te, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları söylenen 40 işçiden 9'u, daha önce çalıştıkları fabrikanın çatısına çıkıp pet şişelerdeki benzinle kendilerini yakacaklarını söyleyip eylem başlattı. İtfaiye ve sağlık ekipleri önlem alırken, işçileri ikna etmek için çalışmalar devam ediyor.

FABRİKANIN ÇATISINA ÇIKTILAR

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir haddehanede çalışan 40 işçinin sendikaya geçtikten 5 gün sonra iş akitleri sonlandırıldı. Yaklaşık 2 aydır fabrika girişine kurdukları çadırda bekleyerek burada eylemlerini sürdüren işçilerden 9'u sabah saatlerinde özel güvenlik görevlilerini atlatıp fabrikanın çatısına çıktı.

BENZİNLE KENDİLERİNİ YAKACAKLARDI

İşçiler yanlarına aldıkları pet şişelerdeki benzinle kendilerini yakacaklarını ve aşağı atlayacaklarını söyledi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. İşçileri ikna etmek için görüşmeler devam ediyor.

İŞÇİLERİN PSİKOLOJİSİ BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYA ZORLADI

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, fabrikaya gelerek işçileri ikna etmeye çalıştı. Serdaroğlu, işten çıkarılan işçilerin eylemlerini fabrika önünde kurulan çadırda bekleyerek sürdürdüklerini belirterek, "Eylem değişikliğine gitmişler. Muhtemelen yaşadıkları sıkıntıları daha geniş bir alana duyurmak için bu böyle bir eylem gerçekleştirdiler. Gelinecek sonuç bu. İşçilerin yaşamış olduğu psikoloji insanları böyle bir şey yapmaya zorladı.

"BAŞKA YERLERDE ÇALIŞMALARINI ENGELLİYORLAR"

Bu arkadaşlarımızın isimleri kentteki bütün şirketlere veriliyor ve 'Bunlar sendikalaşmadan dolayı işten atıldı. Sakın fabrikalarınıza bunları almayın' diye bu arkadaşlarımızı tamamen tecrit ediyorlar, iş bulmalarını engelliyorlar, burunlarını sürtüyorlar. Buradan attıkları yetmiyormuş gibi başka yerlerde de işe girişlerini engellemeye çalışıyorlar. Bu insanların psikolojileri gerçekten bozuldu. Aylardır burada çadırda bekliyorlar. Sendika haklarını kullanmaktan kaynaklı böyle bir saldırıya uğradılar. Sıkıntılarına bir çözüm bulunamıyor. Bugün sayın valimizle, belediye başkanımızla ve siyasi parti temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirecektik. Bölgeyi ziyaret etmemizden kaynaklı olarak aynı güne denk getirilen bir eylem bizi de rahatsız etti. Keşke olmasaydı. Ama biz işverenle görüşerek ve bölgemizde çeşitli makamlarla görüşerek bu sorunun çözülmesi için çaba sarf edeceğiz. Umuyorum bu arkadaşlarımız cezalandırılmaya devam edilmezler. Ortak bir aklı selim çözüm bulunur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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