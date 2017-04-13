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işçi ve memura enflasyon zammı

İŞÇİ VE MEMURA ENFLASYON ZAMMI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, işçi ve memura enflasyon farkından dolayı çıkan açığı, 1 Temmuz'dan itibaren devreye sokacaklarını açıkladı. Ağbal, borçlarda yeniden yapılandırmaya gidileceğini de belirtti

Tarih : 13 Nisan 2017, 16:54
Puan Ver : İşçi Ve Memura Enflasyon Zammı(5/10)6


Maliye Bakanı Naci Ağbal, borçlu vatandaşları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Ağbal, "16 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde Meclise yasa tasarısını göndereceğiz. Yasanın hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içerisinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar" dedi.



Ağbal, sözlerine şöyle devam etti:



"Aynı şekilde önceki yeniden yapılandırma kanununda olduğu gibi 36 aya kadar taksitlendirme imkanı olacak. 'Ben borcumu peşin ödemek istiyorum' diyen vatandaşımıza aynı şekilde peşin ödeme indirimi olacak ve vatandaşlarımız burada seçeneklerden hangisini istiyorsa 6 ay, 9 ay onları seçebilecekler. Burada 2016'daki yapılandırmaya müracaat etmemiş vatandaşlarımız için de bir şans veriyoruz. Önceki kanundaki gibi matrah artırımı, vergi incelemelerine bağlı ihtilafların giderilmesi konuları olmayacak. Sadece ve sadece borçların yeniden yapılandırması olacak. Burada hiçbir şeyi affetmiyoruz. Bir kuruş vergi alacağını, hiçbir şekilde almama şeklinde bir düzenleme yapmıyoruz. Vatandaşlarımıza mevcut borçlarını bir kuruş azaltmadan taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Kafaları karıştıran, bile bile birtakım yanlış açıklamalar yapılıyor, buna da üzülüyorum"



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İşçi  Ve  Memura  Enflasyon  Zammı    haber

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