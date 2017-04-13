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işçi servisine tır çarptı: 15 yaralı

İŞÇİ SERVİSİNE TIR ÇARPTI: 15 YARALI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tır'ın çarptığı servis minibüsünde 15 işçi yaralandı.

Tarih : 13 Nisan 2017, 12:25
Puan Ver : İşçi Servisine Tır Çarptı: 15 Yaralı(6/10)5


Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tır'ın çarptığı servis minibüsünde 15 işçi yaralandı. Kazada can pazarı yaşandı.



Edinilen bilgiye göre; Ankara'dan Bursa yönüne seyreden Yusuf Akkuş yönetimindeki 50 FS 991 çekici ve 50 FS 979 Dorse plakalı TIR, İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen Kütahya'nın Domaniç ilçesinden İnegöl OSB'deki döküm fabrikasına işçi taşıyan Murat Dündar yönetimindeki 43 DB 284 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.



Tır'ın arkadan çarpması sonucunda kontrolden çıkan servis minibüsü 30 metre sürüklenerek karayolu üzerindeki sinyalizasyon direğine çarparak devirdi.



 



kaynak:haberler








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