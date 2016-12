Mehmet Can (29) idaresindeki 63 ZF 651 plakalı Şanlıurfa'dan gelen ve pancar çapa işinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, Aksaray'ın Eskil İlçesi Eşmekaya Beldesi Karakol Yaylası yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.







Kazada araç sürücüsü ile minibüste bulunan, Can ve Taş ailesinden Amber (45), Zahide (27), Bahri (35), Selim (8), Necla (34), Abdulhakim (5), Mehmet (29), Adalet Can (27) ile İbrahim (20), Selma (22), Mahmut (42), Medine (16), Sinan (14), Nurcan (6), Ceylan (17), Abdulsamet Taş (9) yaralandı.







Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.