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İŞÇİ MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ, 17 YARALI


İŞÇİ MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ, 17 YARALI
Tarih : 19 Temmuz 2015, 15:48
Puan Ver : İşçi Minibüsü Devrildi, 17 Yaralı(10/10)7


Mehmet Can (29)  idaresindeki 63 ZF 651 plakalı   Şanlıurfa'dan gelen ve pancar çapa işinde çalışan işçileri taşıyan minibüs,  Aksaray'ın Eskil İlçesi Eşmekaya Beldesi Karakol Yaylası yakınlarında sürücünün  direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

 

Kazada araç sürücüsü ile minibüste bulunan, Can ve Taş ailesinden  Amber (45), Zahide (27), Bahri (35), Selim (8), Necla (34), Abdulhakim (5),  Mehmet (29), Adalet Can (27) ile İbrahim (20), Selma (22), Mahmut (42), Medine  (16), Sinan (14), Nurcan (6), Ceylan (17), Abdulsamet Taş (9) yaralandı.

 

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesine  kaldırılarak tedavi altına alındı.








Etiketler: İşçi  Minibüsü  Devrildi  17  Yaralı    haber

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